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21 декабря, в 23:05
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В Химках полностью восстановили энергоснабжение после аварии

Из-за ЧП без электричества остались десятки домов

Сегодня в 17:05 в городском округе Химки Московской области отключили электроснабжение. ЧП произошло в микрорайоне Клязма – Старбеево, в квартале Ивакино-Покровское. Свет исчез в 29 жилых домах и 12 таунхаусах – без света остались сотни людей.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что часть домов сразу же запитали от передвижных дизель-электростанций по резервной схеме. Еще 14 домов оставались без энергоснабжения.

Водоснабжение при этом не прекращалось. На месте аварии работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава – к 20:20 им удалось справиться с последствиями ЧП и электроснабжение восстановилось. Сейчас оно работает по штатной схеме.


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