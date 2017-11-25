В Ховрино построят железнодорожную станцию рядом с метро

Железнодорожную станцию “Ховрино-2” рядом с метро построят в 2019 году.

Об этом в субботу, 25 ноября, рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Интерфакс. “Мы начинаем проектирование новой железнодорожной станции “Ховрино-2″. Здесь сложные грунты. Я думаю, что платформа будет готова в 2019 году”, – сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что станцию обустроят рядом со строящейся станцией метро “Ховрино”. Руководитель строительного комплекса заметил, что на этом месте будет создан крупный пересадочный узел. Пассажиры смогут из пригородных электричек пересесть на Замоскворецкую линию метро в комфортных условиях.

Заместитель мэра заметил, что станция метро “Ховрино” откроется до конца этого года. 97% работ уже выполнены и идет подготовка к передаче службам метрополитена для обкатки.