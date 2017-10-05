В Индии автозавод приостановил работу из-за разгуливавшего там леопарда

Леопард вынудил один из крупнейших в Индии автомобильных заводов Maruti Suzuki временно прекратить работу, пишет местная газета Hindustan Times.

Издание сообщает, что хищное животное обнаружил охранник ночной смены предприятия с помощью камер наблюдения. Мужчина поднял тревогу и сообщил руководству завода, которое приказало работникам ночной смены немедленно покинуть помещение и отменило утреннюю смену.

По словам представителя индийской службы охраны дикой природы Винода Кумара, на место происшествия выехали семь специалистов с транквилизаторами, чтобы успокоить животное и выпустить его на волю.

Здание завода Maruti Suzuki расположено в городе Манесар, недалеко от него находится холмистая местность Аравалли, откуда мог спуститься леопард.

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