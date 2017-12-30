В Индии предупредили о рисках торговли криптовалютами

Министерство финансов Индии предупредило инвесторов о рисках торговли криптовыми валютами, схожими со схемой Ponzi.
Предупреждение появилось через день после того, как Южная Корея, глобальный центр для торговли биткойнами, заявила, что запретит анонимную криптовалютную торговлю из-за аномальной спекуляции, сообщает портал RT.
Normal
0
false
false
false
RU
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Обычная таблица”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;}
В заявлении министерства финансов Индии отмечается, что произошло «феноменальное» увеличение спроса на цифровые валюты, такие как биткойн.
«Существует реальный и повышенный риск инвестиционного пузыря такого типа, который наблюдается в схемах Ponzi, что может привести к внезапному и продолжительному краху, в результате которого инвесторы, особенно розничные потребители, теряют заработанные деньги», – предупредили в ведомстве.
Схема Ponzi – это инвестиционное мошенничество, которое предполагает оплату возвратов существующим инвесторам за счет средств, внесенных новыми инвесторами.
Оставить комментарий