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В Индии предупредили о рисках торговли криптовалютами

Зашифрованный характер сделок открывает путь к незаконной деятельности

Министерство финансов Индии предупредило инвесторов о рисках торговли криптовыми валютами, схожими со схемой Ponzi.

Предупреждение появилось через день после того, как Южная Корея, глобальный центр для торговли биткойнами, заявила, что запретит анонимную криптовалютную торговлю из-за аномальной спекуляции, сообщает портал RT.

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В заявлении министерства финансов Индии отмечается, что произошло «феноменальное» увеличение спроса на цифровые валюты, такие как биткойн.

«Существует реальный и повышенный риск инвестиционного пузыря такого типа, который наблюдается в схемах Ponzi, что может привести к внезапному и продолжительному краху, в результате которого инвесторы, особенно розничные потребители, теряют заработанные деньги», – предупредили в ведомстве.

Схема Ponzi – это инвестиционное мошенничество, которое предполагает оплату возвратов существующим инвесторам за счет средств, внесенных новыми инвесторами.

 

 


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