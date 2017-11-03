В интернете появился виртуальный музей Генпрокуратуры России

Генеральная прокуратура России сообщила об открытии в интернете виртуального музея, где представлены экспонаты, рассказывающие о 300-летней истории российской прокуратуры.

«Музей истории органов прокуратуры России расположен в центре Москвы, на Большой Дмитровке, в здании Генпрокуратуры. Это режимный объект, поэтому попасть туда может не каждый. В связи с этим было решено открыть виртуальный музей, где с его экспозицией сможет ознакомиться каждый, кто интересуется историей России и историей российской прокуратуры», — цитирует ТАСС официального представителя ведомства Александра Куренного.

В музее на Большой Дмитровке представлены материалы о прокурорах, ставших жертвами репрессий 1930-х годов, пуговицы и кокарды петровских времен, вышитый золотом мундир министра юстиции, генерального прокурора середины XIX века, копии государственных наград Российской империи, в том числе ордена Святой Анны, который считался династической наградой дома Романовых и многое другое.

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