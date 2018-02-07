Поиграем? В Испании появилась игра Puigdemont Go

Группа испанских разработчиков создала необычное мобильное приложение под названием Puidgemont Go (по аналогии с всемирной известной игрой Pokemon Go). По сюжету, игрок должен помочь Карлесу Пучдемону, экс-главе Каталонии, вернуться в Барселону.

Путь бывшего лидера Каталонии тернист: его поджидают то гражданская гвардия, то другие противники. Правда их можно одолеть, выстрелив «односторонним провозглашением независимости», пишет Newinform.

Приложение разработала группа разработчиков с Майорки из компании Satira Games. Скачать игру можно уже сейчас – она доступна для всех гаджетов на базе ОС Android. Разработчики уверяют, что вскоре игра будет запускать и на iPhone.

Ранее Praktika.ru не раз рассказывала о ситуации в Каталонии.