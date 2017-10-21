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21 октября, в 00:27
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В Испании пройдет экстренное заседание правительства, посвященное Каталонии

На нем обсудят варианты выхода из каталонского кризиса

Совет министров Испании соберется в субботу утром на экстренном заседании. Члены испанского правительства обсудят, как можно выйти из каталонского кризиса. Предполагается, что в ход впервые в истории Испании пойдет 155-я статья конституции. Это означает, что Мадрид сможет ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя регулирование ряда вопросов.

По Конституции правительство может «предупредить главу автономного сообщества» в случае, если сообщество не выполняет свои обязательства или наносит ущерб Испании, пишет ТАСС со ссылкой на источник. А в случае, если реакции на предупреждение не последует, правительство может взять ряд  полномочий на себя.

Совещание будет проходить следующим образом: на нем председателю Сената предоставят документ с предложением одобрить ряд мер от правительства. После этого глава Каталонии сможет защитить свою позицию. Вполне вероятно, что следующее заседание пройдет меньше, чем через неделю — 26 или 27 октября.


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