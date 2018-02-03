03 февраля, в 15:53
2018-02-03
Полиция Италии задержала стрелявшего по прохожим на улицах Мачераты
Правоохранительные органы уже начали расследование
В итальянском городе Мачерата задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим. По предварительным данным, стрелок открыл огонь по людям из окна движущегося автомобиля. Так как мужчина постоянно передвигался, людям было сложно уворачиваться от пуль – в стрельбе пострадали от четырех до семи человек.
Известно, что все пострадавшие – иностранцы африканского происхождения, пишет РИА Новости. После того, как мужчина завершил стрельбу, он бросил пистолет в автомобиле и скрылся. Впрочем, его довольно быстро задержали – он находился прямо в центре города.
По словам свидетелей, при задержании стрелок вскинул руку и продемонстрировал фашистское приветствие. Стоит отметить, что до ареста преступника власти города рекомендовали местным жителям оставаться в помещениях, не покидая дом или офис.
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