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03 февраля, в 15:53
Новости

Полиция Италии задержала стрелявшего по прохожим на улицах Мачераты

Правоохранительные органы уже начали расследование

В итальянском городе Мачерата задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по прохожим. По предварительным данным, стрелок открыл огонь по людям из окна движущегося автомобиля. Так как мужчина постоянно передвигался, людям было сложно уворачиваться от пуль – в стрельбе пострадали от четырех до семи человек.

Известно, что все пострадавшие – иностранцы африканского происхождения, пишет РИА Новости. После того, как мужчина завершил стрельбу, он бросил пистолет в автомобиле и скрылся. Впрочем, его довольно быстро задержали – он находился прямо в центре города.

По словам свидетелей, при задержании стрелок вскинул руку и продемонстрировал фашистское приветствие. Стоит отметить, что до ареста преступника власти города рекомендовали местным жителям оставаться в помещениях, не покидая дом или офис.

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