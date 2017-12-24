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В Израиле может появиться электронный шекель

Это станет своеобразным ответом набирающему популярность биткоину

Минфин Израиля заявил о готовности ввести собственную криптовалюту, чтобы сократить объем наличных денег в экономической системе страны и оказать противодействие финансовым махинациям.

Как сообщает издание HAARETZ, электронный шекель станет своеобразным ответом биткоину, однако он не будет его полным аналогом.

Финансисты подчеркивают, что национальная криптовалюта призвана заменить часть наличных средств. Предполагается, что транзакции с электронными шекелями будут производиться напрямую, без посредничества банков.

Эмитентом электронного шекеля станет Центральный банк Израиля.

Как ранее писала Praktika.ru, на рынке криптовалют продолжают кипеть страсти. После рекордного подоражания курс биткоина пошел на спад на фоне удорожания альтернативной криптовалюты Bitcoin Cash.


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