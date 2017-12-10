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10 декабря, в 19:16
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В Каире пройдет экстренный саммит по вопросу Иерусалима

На встрече 11 декабря будут присутствовать лидеры Египта, Палестины и Иордании

В Каире в понедельник, 11 декабря, пройдет экстренный саммит по вопросу о признании Иерусалима столицей Израиля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Известно, что во встрече примут участие Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта, Махмуд Аббас, лидер Палестины, и Абдалла II, король Иордании. В свою очередь, палестинские медиа передают, что Махмуд Аббас уже вылетел в столицу Египта.

Официальные представитель президента Египта Бассам Рады рассказал, что лидеры трех стран планируют обсудить возможные последствия для региона из-за переноса столицы Израиля в Иерусалим и формировании там американского посольства.

Ранее Praktika.ru сообщала, что США признали Иерусалим столицей Израиля.


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