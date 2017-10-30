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30 октября, в 18:53
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В Кении подвели итоги повторных президентских выборов

Голосование было честным, свободным и заслуживающим доверие

Кенийская избирательная комиссия назвала имя человека победившего на повторных выборах главы государства. Им стал действующий президент страны Ухуру Кениата, которого поддержали порядка 98% избирателей. При этом явка составила всего 38%. Однако председатель избирательной комиссии заявил, что прошедшие выборы были честными, свободными и заслуживающими доверие.

Во вторник, 8 августа, в Кении прошли выборы главы государства. Тогда победил действующий президент Ухуру Кениата, набрав 54% голосов. Его соперник получил около 45% голосов, сообщает Daily Nation.

После объявления результатов выборов в Кении вспыхнула волна протестов. Оппозиция обратилась в верховный суд страны, который в итоге постановил признать недействительными прошедшие президентские выборы, аннулировать их результаты и провести новое голосование.

Ранее «Практика» писала о том, что по мнению оппозиционер Райла Одинга, в ходе первых выборов в Кении электронная база голосования была взломана, а результаты пересчитаны в пользу Кениаты.


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