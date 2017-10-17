В Киеве проходят массовые протесты

В центре Киева, столицы Украины, сегодня проходит массовый митинг. Участники акции требуют лишить депутатов неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и запустить голосование по открытым спискам партий. Украинцы расставляют палатки возле здания парламента и на проезжей части. Также они намереваются развернуть палатки в Мариинском парке и на проезжей части улицы Грушевского. Более того, к месту митинга уже привезли полевую кухню — вполне вероятно, что протест затянется.

Участники акций разломали несколько секций ограждения и металлоискателей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Украины. В протестах уже пострадал один полицейский, также травмы получили около десяти «гражданских». Сейчас митингующие направляются к администрации Петра Порошенко. К слову, Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области и один из организаторов акции протеста, подлил масла в огонь, заявив: пока есть Порошенко, ничего хорошего не будет. Также экс-президент Грузии добавил, что если глава Украины не услышит граждан, им нужно будет переместиться в другое место и продолжить требовать отставки Порошенко. Протестующие поддержали бывшего чиновника и начали скандировать: «Порошенко — в отставку!». Митинг продолжается. Ранее «Практика» писала , что полиция Киева готовится к акции протеста: стражи порядка перекрыли центральные улицы города в целях безопасности.