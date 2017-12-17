В Киеве началась акция сторонников Саакашвили

В Киеве, в центре города, началась акция сторонников Михаила Саакашвили — «Марш за импичмент». Об этом сообщает телеканал RT.

Как уточняет издание «Украинская правда» в Киеве, возле памятника Шевченко, собрались около 6 тысяч сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области. Перед началом акции Саакашвили поблагодарил собравшихся и дал указание двигаться «по Крещатику и до победы».

Известно, что в данный момент группа двигается по бульвару Шевченко в сопровождении конной полиции. У людей в руках флаги, они выкрикивают лозунги: «Слава Украине» и «Импичмент».

Ранее Praktika.ru сообщала, что в Киеве печерский районный суд отпустил Саакашвили на свободу.