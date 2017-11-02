В Киеве представили законопроект о импичменте

На Украине представили законопроект, в котором подробно прописано, как должен проходить импичмент президента. Документ назвали следующим образом: «о президенте Украины и порядке прекращения его полномочий». Он рассказывает о процедуре осуществления отставки главы государства.

Сначала должна быть создана временная следственная комиссия в Верховной раде, а после этого — совершен ряд других действий, пишет РИА Новости со ссылкой на Юрия Деревянко, внефракционного депутата Верховной рады. Именно он стал автором законопроекта.

Ранее «Практика» писала о том, что Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, организовал около Верховной рады митинг протеста, на который пришли сотни людей. Киевляне разбили палаточный городок и выдвинули свои требования.