В Киеве проходит марш за принятие закона об импичменте

В воскресенье, 10 декабря, на площади Независимости в столице Украины проходит акция сторонников принятия закона об импичменте.

По данным киевского управления Национальной полиции Украины, в марше принимают участие около двух с половиной тысяч человек, передает РИА Новости. Уточняется, что на данный момент правонарушений со стороны митингующих не зафиксировано.

Массовое мероприятие было организовано сторонниками задержанного ранее Михаила Саакашвили. Как передавала Praktika.ru, он был арестован и помещен в изолятор временного содержания.