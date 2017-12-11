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11 декабря, в 21:36
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В Киеве суд отпустил Михаила Саакашвили на свободу

Прокуратуре отказали в ходатайстве об его домашнем аресте
Лидер партии “Рух новых сил” Михаил Саакашвили вышел на свободу в Киеве. Печерский районный суд отказался арестовывать экс-президента Грузии и, по совместительству, бывшего губернатора Одесской области.

Суд отпустил Михаила Саакашвили на свободу, пишет Life. В ходе заседания, лидер партии заявлял, что считает себя военнопленным и продолжит голодовку, если его вернут в тюрьму.

Ранее “Практика” писала о том, что Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря. Его подозревали в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений.


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