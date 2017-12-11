В Киеве суд отпустил Михаила Саакашвили на свободу

Лидер партии “Рух новых сил” Михаил Саакашвили вышел на свободу в Киеве. Печерский районный суд отказался арестовывать экс-президента Грузии и, по совместительству, бывшего губернатора Одесской области.

Суд отпустил Михаила Саакашвили на свободу, пишет Life. В ходе заседания, лидер партии заявлял, что считает себя военнопленным и продолжит голодовку, если его вернут в тюрьму.

Ранее “Практика” писала о том, что Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря. Его подозревали в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений.