В Киеве требуют импичмента президента Порошенко

Бывший глава Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили организовал марш за объявление импичмента президенту Петру Порошенко.

Демонстрация проходит в воскресенье, 3 декабря, в Киеве, передает RT.

Протестующие вышли на улицу в связи с отсутствием перемен после “майдана”, массовой многомесячной акции протеста в центре города, начавшейся в ноябре 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Сообщается, что участники марша, который Саакашвили возглавил лично, двигаются в сторону Майдана Независимости, а затем намерены направиться к зданию администрации президента.

Ранее “Практика” писала о том, что власти Украины высказывали намерение до конца года выслать Михаила Саакашвили из страны. К операции по его выдворению планируют подключить представителей различных структур.