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04 октября, в 21:14
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В Киеве задержали корреспондента НТВ

Связи с Вячеславом Немышевым пока нет

На Украине задержали журналиста НТВ. Корреспондент «Центрального телевидения» Вячеслав Немышев приехал в Киев для выполнения редакционного задания и попал в полицию. В кадре Вячеслав разрезал знаменитый «Киевский торт» — именно в этот момент его и задержали стражи порядка.

Сейчас связи с Вячеславом нет, сообщает НТВ. Однако, коллеги журналиста уже смогли выяснить, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

Это уже не первый случай задержания российских журналистов. Ранее «Практика» писала о том, что в Киеве похитили Анну Курбатову, журналистку «Первого канала». После того, как ее отпустили и вывезли из страны, ей запретили посещать Украину в течение трех лет. Причиной задержания стала неуместная, на взгляд СБУ, формулировка: в репортаже Курбатова назвала происходящее на Донбассе «гражданской войной».


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