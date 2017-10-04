В Киеве задержали корреспондента НТВ

На Украине задержали журналиста НТВ. Корреспондент «Центрального телевидения» Вячеслав Немышев приехал в Киев для выполнения редакционного задания и попал в полицию. В кадре Вячеслав разрезал знаменитый «Киевский торт» — именно в этот момент его и задержали стражи порядка.

Сейчас связи с Вячеславом нет, сообщает НТВ. Однако, коллеги журналиста уже смогли выяснить, что его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

Это уже не первый случай задержания российских журналистов. Ранее «Практика» писала о том, что в Киеве похитили Анну Курбатову, журналистку «Первого канала». После того, как ее отпустили и вывезли из страны, ей запретили посещать Украину в течение трех лет. Причиной задержания стала неуместная, на взгляд СБУ, формулировка: в репортаже Курбатова назвала происходящее на Донбассе «гражданской войной».