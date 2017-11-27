Сегодня:
$
Нефть
Золото
27 ноября, в 17:39
Новости

В Китае разработали 3D принтер для создания человеческих тканей

Устройство способно производить материал для имплантации

Ученые из Китая создали 3D принтер, благодаря которому возможно наладить создание пригодных для имплантации тканей человеческого тела.

Как сообщает РИА Новости, устройство обладает достаточно крупными габаритами – почти два метра в высоту, 1,6 метра в длину и почти один метр в ширину.

Глава компании-производителя Regenovo Biotechnology Сюй Минэнь отметил, что главными требованиями для имплантов, созданных с помощью данного принтера, являются высокое качество и безопасность.

Он также отметил, что новое устройство, оборудованное различными насадками, сможет печатать большее количество тканей в заданный промежуток времени, чем созданные ранее биопринтеры.

Кроме того, по словам ученых, новый 3D принтер оснащен лазером инфракрасного диапазона высокого уровня точности, с помощью которого можно будет проверять качество внутренней структуры ткани во время производства.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar