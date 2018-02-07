В Китае разработали беспилотный монорельсовый поезд

Китайская CRRC Changchun Railway Vehicles разработала беспилотный монорельсовый поезд, который обладает высокими морозоустойчивыми характеристиками. Поезд способен выдерживать сорокоградусные морозы, а благодаря технологии автопилотирования он сам выбирает лучший вариант движения. Это позволяет сокращать интервалы между станциями.

Это не единственные достоинства новой разработки. Также она на 25% легче обычного поезда, а значит ее потребление энергии заметно снижается – на 22,7%, пишет Interfax.

CRRC Changchun Railway Vehicles с 2002 года занимается производством железнодорожного подвижного состава и городского транспорта. Штат одного из ведущих производителей поездов в мире штат превышает 18 тысяч человек.

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