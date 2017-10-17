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В КНДР встревожены угрозой начала ядерной войны

Северная Корея отметила, что атаки могут начаться в любой момент

Ким Ин Рен, заместитель постоянного представителя КНДР, озабочен обострением политической ситуации на Корейском полуострове. Он выразил тревогу по поводу того, что ядерная война теперь может начаться в любой момент.

На ситуации с Корейским полуостровом сейчас сосредоточено внимание практически всех стран мира, — сообщает Russia Today со ссылкой на дипломата. Обстановка достигла критической отметки: еще ни одна страна не была подвержена «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как Северная Корея.

Ранее «Практика» писала о том, что в КНДР отказались уничтожать ядерное оружие до тех пор, пока есть угроза от США. В Северной Корее стали показательно проводить испытания ракет — многие пользователи интернета считают, что это делается для привлечения внимания к проблеме.


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