В КНДР встревожены угрозой начала ядерной войны

Ким Ин Рен, заместитель постоянного представителя КНДР, озабочен обострением политической ситуации на Корейском полуострове. Он выразил тревогу по поводу того, что ядерная война теперь может начаться в любой момент.

На ситуации с Корейским полуостровом сейчас сосредоточено внимание практически всех стран мира, — сообщает Russia Today со ссылкой на дипломата. Обстановка достигла критической отметки: еще ни одна страна не была подвержена «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США», как Северная Корея.

Ранее «Практика» писала о том, что в КНДР отказались уничтожать ядерное оружие до тех пор, пока есть угроза от США. В Северной Корее стали показательно проводить испытания ракет — многие пользователи интернета считают, что это делается для привлечения внимания к проблеме.