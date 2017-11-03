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В космосе построят солнечную электростанцию

Данная электроэнергия поспособствует внедрению инноваций и созданию новых отраслей промышленности

Научный сотрудник Китайской академии космических технологий Ли Мин рассказал, что его страна первой в мире построит солнечную электростанцию в открытом космосе.

Развитием в этой области в настоящее время занимаются Россия, США и Япония, космические ведомства Индии, Южной Кореи и Европы также участвуют в проведении подобных исследований, однако Китай начал практические шаги в создании космических электростанций еще в 2008 году и уже достиг значительных результатов, сообщает журнал Science and Technology Daily.

По словам Мина, применение солнечной энергии в космическом пространстве намного эффективнее, чище и стабильнее, кроме того, электростанция будет способна передавать выработанную энергию на Землю через гигантский энергетический поток.

«Помимо разработки технологий, строительство солнечной электростанции в космическом пространстве требует огромных вложений и поддержки со стороны правительства — все это Китай вполне может обеспечить», — цитирует сотрудника Китайской академии космических технологий Вана Ли научное издание.

Ранее «Практика» писала о том, что Россия отправит в космос диктофон для записи звуков с Марса.


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