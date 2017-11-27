В Краснодаре пройдет показ фильма в память о Хворостовском

В четверг, 30 ноября, в Краснодаре состоится показ фильма «Музыкальная одиссея в Петербурге» в память об оперном певце Дмитрии Хворостовском.

Как сообщает RT, кинокартина представляет собой путешествие по Санкт-Петербургу в компании Хворостовского и звезды американской оперы Рене Флеминг.

В ленту включены сцены и арии из знаменитых опер, в числе которых «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и другие.

Ранее сообщалось, что в Пермской краевой филармонии 25 ноября состоялся вечер памяти Хворостовского, в ходе которого прозвучала духовная музыка известных композиторов.

Как передавала “Практика”, в минувшую среду, 22 ноября, стало известно о том, что Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни.