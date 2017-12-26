В Краснодарском крае совершили крупную “яблочную” сделку

35% процентов компании “Южные земли”- дочерней структуры “АФГ Националь” теперь принадлежат компании “Волга Груп Агро”, входящей в “Волга Груп” Геннадия Тимченко

“Вхождение в капитал ООО “Южные земли” – важный шаг в реализации стратегии развития “Волга Груп” в агросекторе. Мы высоко оцениваем этот рынок с точки зрения его инвестиционной привлекательности и потенциала роста, в том числе за счет реализации государственной политики импортозамещения”, – отметил директор по связям с общественностью “Волга Груп” Антон Куревин.

Компания “АФГ Националь” занялась промышленным плодоводством еще два года назад – тогда были заложены 400 га садов, организован питомник и построено современное фруктохранилище. В проект вложили более 2,3 млрд руб.

Как сообщает ТАСС, ООО “Южные земли” – дочернее предприятие агропромышленного холдинга “АФГ Националь”, специализируется на промышленном производстве яблок высших товарных сортов по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае.

ООО “Волга Груп Агро” – дочерняя компания ООО “Волга Груп”, учрежденная для консолидации проектов “Волга Груп” в области АПК. “Волга Груп” (Volga Group) – частная инвестиционная группа.