В Красноярском крае отремонтировали пять региональных дорог

На региональной сети автодорог Красноярского края ввели в эксплуатацию после ремонта пять объектов, включенных в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает официальный портал Красноярского края, были отремонтированы участки трасс Красноярск — Железногорск, Миндерла — Сухобузимское — Атаманово, Красноярск — Енисейск и Красноярск — Кузнецово — Зыково. Общая протяженность приведенного в порядок дорожного полотна составила 24 километра.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В ходе ремонта было произведено выравнивание асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, установка барьерных ограждений и сигнальных столбов, обновление дорожных знаков, нанесение разметки, обустройство автобусных установок.

Как отметил руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрей Журавлев, на дороге Красноярск — Кузнецово — Зыково в этом сезоне дорожники даже перевыполнили план и начали ремонт на участке, запланированном в проекте на 2018 год.

Всего до конца текущего года в Красноярском крае отремонтируют 87 объектов. Четыре из них относятся к федеральной сети, семь — к краевой, 75 расположены в городе Красноярске. Кроме того, планируется ликвидировать 32 очага аварийности и установить электроосвещение на 12 километрах дороги в аэропорт «Емельяново».