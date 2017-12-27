Красную книгу переиздали впервые с 1997 года

Исчезающие объекты животного мира внесены в Красную кигу России.

Соответствующий приказ был подписан главой Минприролы РФ Сергеем Донским. Как сообщает пресс-служба ведомства, в него были включены виды, которые при обсуждении экспертами на заседаниях получили практически единогласную оценку.

В список исчезающих видов вошли полосатая гиена, тюлень-монах, сайгак и калан. Кроме того, в новую редакцию включены такие виды объектов животного мира, как ханкайский цокор, крапчатый суслик, индийский дикобраз, европейская широкоушка и другие.

Также сообщается, что из Красной книги РФ были исключены бабочка Мнемозина, ауха (китайский окунь), желтощек, сом Солдатова и обыкновенный серый сорокопут.

Как отметил Сергей Донской, Красная книга была переиздана в России впервые с 1997 года.