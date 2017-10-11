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11 октября, в 18:15
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В Кремле завершились плановые отставки губернаторов

Новые кадровые перестановки возможны только в случае форс-мажора

Плановые отставки глав регионов завершены. Новые кадровые перестановки допускаются, однако, их проведут только в случае форс-мажора.

Под форс-мажором имеются ввиду экстренные ситуации, в частности, аресты глав регионов. Например, предыдущая ротация глав регионов продолжилась уже после своего официального завершения — тогда арестовали двух губернаторов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Система оценки эффективности работы губернатора проста. О его труде судят по состоянию социальной сферы и самочуствию жителей региона в социальном плане, по состоянию и динамике развития финансово-экономической сферы, по рейтингу губернатора  в регионе, а также по отсутствию межэлитных конфликтов.

Ранее «Практика» писала о массовых отставках губернаторов в регионах России. К слову, такие «пакетные» ротации — не редкость. Два года назад в РФ также ушли в отставку сразу несколько глав регионов.

 


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