В Крыму будут брать с американских журналистов “расписку о правде”

В Крыму готовы принимать американских журналистов, но с определенными гарантиями того, что они будут освещать только правду в своих репортажах.

Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости. “Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме”, — сказал политик.

Вице-спикер отметил, что американские СМИ не подавали заявку на аккредитацию в крымский парламент. Если это произойдет, то принимать решение в Крыму будут в рамках общероссийских канонов.

Госдума России на следующей неделе должна принять проект постановления, запрещающий американским журналистам посещать нижнюю палату российского парламента. Это ответ на лишение телеканала RT аккредитации в Конгрессе США.