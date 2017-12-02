Сегодня:
$
Нефть
Золото
02 декабря, в 12:04
Новости

В Крыму будут брать с американских журналистов “расписку о правде”

СМИ США не подавали заявку на аккредитацию в крымский парламент

В Крыму готовы принимать американских журналистов, но с определенными гарантиями того, что они будут освещать только правду в своих репортажах.

Об этом заявил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости. “Мы открыты, если американские СМИ захотят приехать в Крым. Мы их поведем по всем местам, чтобы они увидели, как крымчане счастливо живут, но возьмем у них расписку за то, что они напишут только правду о Крыме”, — сказал политик.

Вице-спикер отметил, что американские СМИ не подавали заявку на аккредитацию в крымский парламент. Если это произойдет, то принимать решение в Крыму будут в рамках общероссийских канонов.

Госдума России на следующей неделе должна принять проект постановления, запрещающий американским журналистам посещать нижнюю палату российского парламента. Это ответ на лишение телеканала RT аккредитации в Конгрессе США.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
26 ноября, в 14:22
Татьяна Москалькова вступилась за права крымчан
Новости
28 ноября, в 11:28
Крым стал лидером по росту реальных доходов населения в России
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Оставить комментарий

avatar
владимир
Гость
владимир

Правильно я поддерживаю эту инициативу пора амеров ставить на место

19 дней 10 часов назад