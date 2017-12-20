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20 декабря, в 10:19
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В Крыму недовольны принятием украинской резолюции

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов утверждает, что аннексии не было

В Крыму считают, что Генассамблея ООН, приняв резолюцию, которая не соответствует желаниям крымского народа, теряет свой авторитет.

Принятая Генассамблеей ООН резолюция скажется на авторитете ООН не в лучшую сторону, рассказал РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

“Мы сожалеем, что ООН стала площадкой для западных стран по отстаиванию и продвижению своих вопросов. Мы уже устали повторять. Не было никакой аннексии. Вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться. Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует, по меньшей мере, оказывать содействие быстрее интегрироваться экономике Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан”, – отметил Ремзи Ильясов.

В Госдуме принятие украинской резолюции назвали политической провокацией. “Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму”, – заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Во вторник, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. По итогам голосования за резолюцию картина следующая: проголосовали за 70 государств, против — 26, 76 стран воздержались от решения. Инициативу поддержали европейские страны, США и Грузия.


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