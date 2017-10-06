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06 октября, в 00:53
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В курортном штате Мексики объявили тревогу из-за урагана

Тропический шторм "Нэйт" может достигнуть Мексики уже в пятницу

Власти курортного мексиканского штата Кинтана-Роо на карибском побережье объявили тревогу из-за приближения тропического шторма «Нэйт». Сейчас он находится в 630 км от побережья, но уже в пятницу может подойти к Мексике. Скорость ветра в пределах тропического шторма — 18 м/с.

Власти рекомендовали населению следить за информацией о развитии ситуации, сообщает ТАСС. После Мексики тропический дождь может дойти до США — там его ожидают в воскресенье уже на уровне урагана.

В первую очередь «Нэйт» достигнет Луизианы, Миссисипи и Алабамы. При этом прогнозы еще могут измениться — тропический дождь отличается переменчивостью.

 


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