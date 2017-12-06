В Липецкой области вновь подтвердились финансовые нарушения

В понедельник, 4 декабря, состоялась встреча Президента РФ Владимира Путина с главой Счетной палаты РФ Татьяной Голиковой, в ходе которой руководитель ведомства доложила о финансовых нарушениях и недоработках региональных властей.

В частности, речь шла о резонансном случае с Липецкой областью, где в туристско-рекреационной зоне «Елец» за 18,2 миллиона бюджетных денег построен надземный переход в никуда. Теперь это новая достопримечательность города Елец наряду со старинной церковной архитектурой. Только на эту нелепую достопримечательность потрачено почти двадцать миллионов рублей.

Местная администрация отказалась от комментариев относительно горе-перехода, сославшись на то, что решение о постройке принимал сам губернатор.

Жители Липецкой области не в силах больше терпеть подобную хозяйственную и организаторскую деятельность главы региона и просят Владимира Путина отправить его в отставку: буквально в сентябре в сети появилась петиция, собравшая уже более 4 000 подписей, в которой говорится, что «…одна из причин недоверия жителей области к своему губернатору − многочисленные коррупционные скандалы, махинации с бюджетными средствами и лоббирование интересов отдельных бизнесменов».

Напомним, что Липецкая область по уровню коррупции находится в ТОП-5 регионов России согласно данным доклада Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». И в очередной раз подтвердила свое заслуженное место в рейтинге.

Член Бюро Президиума партии «РОДИНА», руководитель Исполкома Конгресса русских общин Алексей Рылеев, считает, что «такой мост мог построить только Олег Королев».

“Многие проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, возникают в результате того, что в политической элите РФ еще очень много бывших членов КПСС. Эти люди развалили СССР, они довели страну до краха, их мысли порой бессодержательны и опасны. Олег Королев, который уже давно должен был бы уйти на заслуженный отдых, продолжает воплощать коммунистические идеи в жизнь. Его зоной социальных экспериментов является Липецкая область. Если его идейные предшественники занимались раскулачиванием крестьян, постройкой на костях людей колхозов, то Королев избрал для себя более чистенький путь, он всем этим хозяйством управляет. О результатах такого руководства Голикова недавно и доложила Путину”, — отметил Рылеев.

Впрочем, по словам политика, “есть вещи, о которых Голикова не рассказала главе государства”.

“Липецкая область вымирает уже не первый год. Численность населения региона убывает. Стариков становится все больше, а молодежи все меньше. Люди уезжают из области на заработки в другие регионы, поскольку на зарплату в 420 долларов жить в России трудно. В Молдавии и, скажем, в Бангладеш люди получают больше. За 20 лет управления регионом Королев не смог сделать так, чтобы зарплаты земляков были выше, чем у тувинцев или у бурятов. Бедность, упущенные экономические возможности, демографический спад, развал промышленности – это итог правления идейного потомка красного комиссариата, оккупировавшего нашу страну”, — добавил Алексей Рылеев.

“Мост в никуда – это лишь малая доля тех дел, которые наворотил Олег Королев. Будем надеяться, что этот не лучший представитель номенклатуры КПСС добровольно откажется от власти, хотя это не компенсирует в полной мере липчанам двадцать упущенных лет”, — заключил политик.