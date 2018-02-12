В Лондоне найдена бомба времен Второй Мировой

Неразорвавшаяся бомба была обнаружена во время плановых работ в Лондоне. После того, как бомба была обнаружена, столичная полиция оградила 214 метров территории вокруг находки в качестве меры предосторожности, сообщает UPI.

“Сотрудники полиции помогают эвакуировать имущество в пределах потенциально опасной зоны, а полиция работает с местными властями, чтобы обеспечить жителей временным экстренным жильем и соответствующей поддержкой”, – говорится в заявлении полиции.

Столичная полиция и Королевский флот работают вместе, чтобы обезвредить и извлечь бомбу.

Генеральный директор аэропорта Роберт Синклер сказал, что все рейсы в Лондон и из Лондона в понедельник отменяются.

“Я призываю всех пассажиров, которые должны лететь сегодня, не приходить в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации”, – сказал Синклер через Twitter.

Ранее Praktika.ru писала о том, что в Японии обнаружена бомба времен Второй мировой.