В лондонском метро запустят тематический поезд «Сердце России»

В среду, 25 октября, в лондонском метро состоится торжественная церемония запуска поезда Московского метрополитена «Сердце России».

Об этом стало известно от руководителя российского департамента транспорта Максима Ликсутова, сообщает РИА Новости.

По словам Листунова, запуск поезда приурочен Году науки и образования России и Великобритании. В поезде англичане и гости Лондона познакомятся с важными и значимыми достижениями России и СССР.

Поезд состоит из семи тематических вагонов. Один из низ посвящен балету, второй — изобразительному искусству, остальные — литературе, космосу, кинематографу, архитектуре и науке.

В свою очередь, к концу 2017 года в Московском метрополитене запустят поезда, посвященные британской науке и образованию. В мае прошлого года на Филевской линии запустили поезд «Шекспировские страсти».