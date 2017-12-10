В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов

Почти семь тысяч человек нарядились в костюмы Санта-Клаусов и вышли на улицы, чтобы пробежать по центру Мадрида.

Такая акция прошла в воскресенье, 10 декабря, в столице Испании уже в шестой раз, передает ТАСС. Планируется, что собранные в ходе организации забега денежные средства направят в фонд по борьбе с раком.

По словам организаторов красочного мероприятия, участники акции, одетые в костюмы рождественских эльфов и Санта-Клаусов, совершили забег от площади Мурильо у музея Прадо до памятника Эмилио Кастелару и обратно.

Сообщается также, что олимпийский чемпион по бегу Фермин Качо также принял участие в мероприятии.