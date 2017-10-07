В Мадриде тысячи жителей вышли на митинг в поддержку единства Испании

В субботу, 7 октября, в испанской столице на площади Пласа де Колон в знак поддержки единства и конституции страны собрались тысячи жителей.

Как пишет издание El Pais, по данным правительства, демонстрация собрала 50 тысяч человек. В то же время организаторы мероприятия сообщают, что в нем приняли участие 150 тысяч жителей.

Отмечается, что митингующие скандировали: «Да здравствует Испания! Да здравствует король! Да здравствует Каталония!». При этом вся площадь, на которой проходила демонстрация, была окрашена в цвета государственного флага Испании, так как львиная доля участников взяли с собой этот символ.

Кроме того, в разных частях пиренейского королевства проводятся и другие митинги, участники которых призывают Мадрид и Барселону начать мирный диалог.

Ранее «Практика» сообщала о том, что власти Каталонии огласили окончательные результаты референдума о независимости, который прошел 1 октября.