В мае в Крыму начнут собирать курортный сбор

Парламент Крыма в среду, 29 ноября, принял закон “О введении курортного сбора”.

Как передает РИА Новости, согласно документу эксперимент стартует с 1 мая 2018 года. С мая по сентябрь сумма сбора составит 10 рублей в сутки, в остальные месяцы сбор взиматься не будет.

Планируется, что эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2022 года на территории семи регионов Крыма. Это Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

При этом отмечается, что курортный сбор не будет взиматься в день завезда и не будет включен в общую стоимость проживания. При досрочном отъезде туристам будет возвращаться излишне уплаченная сумма.

От уплаты курортного сбора будут освобождены лица, имеющие постоянную регистрацию на территории Крыма, а также направленные на лечение в рамках ОМС или соцстрахования.