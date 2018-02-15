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15 февраля, в 16:52
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В магазин за хлебом и лекарствами: что не так с обсуждаемым законом?

Итоговое заключение будет предоставлено экспертами до 22 февраля

Министерство промышленности и торговли РФ представило законопроект, согласно которому в магазинах и других торговых точках могут начать продавать безрецептурные лекарства. По мнению специалистов, это может привести к угрозе для здоровья россиян.

Об этом заявила председатель общественного совета при Минздраве РФ Наталья Аксенова.

“Мы полагаем, что данный законопроект может повредить и – это самое главное, я считаю, — нанести непоправимый в некоторых случаях вред населению России”, – отметила она.

Кроме того, на стороне Аксеновой оказалась и большая часть экспертов аналитического центра Общественной палаты.

Так, по их мнению, если данный законопроект все-таки примут, это приведет не только к увеличению неконтролируемого потребления лекарственных препаратов, но и повлечет за собой передозировки, а также усугубит хронические заболевания у россиян.

Итоговое заключение экспертной комиссии по законопроекту будет представлено в срок до 22 февраля.


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