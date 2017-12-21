В метро появятся места для встреч и свиданий

В московском метро на 100 станциях появятся специально обозначенные места для встреч и сбора туристов.

Их обозначат наклейками в форме сердца с надписью «Место встречи» на русском и английском языках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стикеры появятся в метро до конца этого года. Они предназначены для того, чтобы люди легче и быстрее находили друг друга в толпе.

Первые наклейки уже появились возле лавочек на платформах «Проспекта Мира», «Тверской», «Баррикадной», «Курской» Кольцевой линии и «Кузнецкого Моста».

«Эксперимент оказался удачным — мы получили большое количество положительных откликов от пассажиров. Многие москвичи и гости столицы, а также экскурсионные группы назначают встречи рядом со стикерами», – сказал заммэра Максим Ликсутов.

Также на сайте мэра объявили о том, что Москомархитектура утвердила дизайн новых станций «Ольховая» и «Столбово», которые будут сооружены в ТиНАО. Основой дизайна станции стал архитектурный стиль оригами.