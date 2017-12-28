В МИД КНР отметили успешное развитие России

Китай поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Об этом в четверг, 28 декабря, заявила Хуа Чуньин, официальный представитель министерства иностранных дел КНР, сообщает ТАСС.

Она отметила, что Россия под руководством Путина за последние годы добилась значительных успехов в своем развитии. Китай поддерживает такую стабильность, а также возрастающее развитие инноваций в РФ.

Кроме того, Хуа Чуньин заявила, что продуктивные китайско-российские отношения продолжают успешно развиваться и приносить положительные результаты.

Также дипломат добавила, что Китай поддерживает решение Путина выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.