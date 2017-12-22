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В министерстве связи рассказали о “медиаграмотности”

Замглавы ведомства Алексей Волин поделился полезными советами

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о том, что ведомство работает над повышением “медиаграмотости” среди населения.

Как передает ИА Regnum, Алексей Волин назвал пять критериев “медиаграмотности” на заседании комиссии по делам несовершеннолетних – умение искать нужную информацию, способность отличить качественную информацию от некачественной, знание о способах защиты детей от вредного влияния в сети, навык сохранения в тайне личной информации, и, наконец, “здоровый скептицизм” – умение проверять полученные из интернета данные.

Замглавы министерства связи также заявил, что ведомство работает по всем пяти критериям как с детьми, так и со взрослыми.


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