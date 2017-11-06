В минувшее воскресенье в Москве задержали более 300 человек

Сотрудники Росгвардии и полиции в воскресенье, 5 ноября, задержали в российской столице свыше 300 человек, чтобы предотвратить нарушения общественного порядка.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 6 ноября, на официальном интернет-портале ГУ МВД Российской Федерации по городу Москве.

По данным сотрудников правопорядка, в общей сложности были задержаны 302 человека и составлены 328 протоколов об административных правонарушениях.

Отмечается, что в ходе досмотра у многих задержанных были найдены шлемы, колюще-режущие предметы, защитная амуниция, травматическое оружие, очки, кастеты, маски, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, а также различная атрибутика организации «Артподготовка»*.

Ранее «Практика» информировала о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники МВД остановили незаконную продажу лекарственных препаратов.

«Артподготовка»* — экстремистское движение, которое запрещено на территории Российской Федерации.