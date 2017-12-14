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14 декабря, в 20:54
Новости

В мире увеличился разрыв между богатыми и бедными

World Inequality Lab подготовила доклад о неравенстве

С 1980 года практически во всех странах мира наблюдается увеличение разрыва в доходах разных групп населения.

Как передает “Интерфакс”, об этом свидетельствуют данные доклада, опубликованного организацией World Inequaltiy Lab. Данные свидетельствуют, что неравенство растет повсеместно, но разными темпами в разных регионах.

Максимальный рост неравенства в доходах с 1980 года наблюдался в Северной Америке, Китае, Индии и России. Так, например, в США и Канаде доля национальных доходов на 10% лиц с самыми высокими заработками выросла с 1980 по 2016 год на 13% – с 34% до 47%. Такой рост неравенства в доходах объясняется не в последнюю очередь ростом неравенства в доступе к качественному образованию.

В СССР в 1980 году разрыв в доходах был одним из самых низких в мире, однако с 1980 года он значительно вырос – с 20% нацдоходов на 10% самых обеспеченных граждан до 47% в 2016 году.


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