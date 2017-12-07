В московском метро запустили поезд «Наука будущего»

В Московском метрополитене запустили тематический поезд «Наука будущего», который посвящен Году науки и образования России и Великобритании.

Об этом рассказал первый замначальника подземки Москвы Роман Латыпов, сообщает газета Известия. Поезд будет курсировать по кольцевой линии метро. Предполагается, что за шесть месяцев он перевезет более 2,5 миллионов пассажиров, которые во время пути ознакомятся с проектами российских и британских ученых.

В поезде есть вагоны под названием «Космос», «Энергия», «Роботы», «Медицина» и «Природа». Каждый из них посвящен определенной теме. В первом посетители узнают кличку первой кошки, побывавшей в космосе. Во втором – количество машин к 2020 году, работающих на биотопливе.

Этот поезд запустили в ответ на появление поезда «Сердце России» в Лондоне.