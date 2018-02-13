В московском метро заработал сервис по доставке валентинок

В столичном метрополитене и на станциях Московского центрального кольца в преддверии Дня всех влюбленных заработал сервис по отправке валентинок.

Как сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина, открытку можно отправить 14 февраля до 19 часов. Чтобы порадовать своего возлюбленного или возлюбленную, достаточно обратиться на стойку “Живое общение”.

На послании нужно указать адрес и индекс получателя и положить его в специальный почтовый ящик, расположенный возле стойки.

Сервис действует на 13 станциях метро – «Площади Революции», «Александровском саду, «Пушкинской», «Баррикадной», «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Арбатской» Арбатско-Покровской линии, «Киевской» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольской» Кольцевой линии, «Курской» Кольцевой линии, «Белорусской» Кольцевой линии, «Парке культуры» Кольцевой линии, «Китай-городе» Калужско-Рижской линии, «Сретенском бульваре».

Кроме того, услуга доступна на пяти станциях Московского центрального кольца (МЦК) – Лужниках, Площади Гагарина, Деловом Центре, Кутузовской и Шелепихе.