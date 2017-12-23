В Московском театре пройдет «Импровизационный батл двух столиц»

В понедельник, 25 декабря, в Московском театре под руководством Олега Табакова впервые пройдет «Импровизационный батл двух столиц».

На сцену выйдут актеры Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы познакомить зрителей с искусством импровизации, сообщается на сайте мэра Москвы. Выбирать лучших будут руководитель Департамента культуры столицы Александр Кибовский, актеры Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Сергей Гармаш и Андрей Ургант.

За Москву будут выступать Вероника Саркисова, Владимир Курцеба, Павел Ботвиновский, Александр Кудин, Наиль Абдрахманов и Дмитрий Захаров. Они участвовали в первом Московском чемпионате по актерской импровизации.

За Санкт-Петербург выступят Дмитрий Енин, Антон Кутузов, Артем Ковалев, Игорь Юдин, Андрей Горбатый и Игорь Клычков. Они уже не раз участвовали в импровизаторских шоу-проектах.