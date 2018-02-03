Улицы Москвы очистят от завалов 15 тысяч снегоуборочных машин

В Москве ликвидируют последствия мощного снегопада. Город завалило снегом, поэтому коммунальные службы столицы перешли на круглосуточный режим работы. В субботу, 3 февраля, на улицы столицы вышли более 14,5 тысяч единиц снегоуборочной техники

В полдень колонны спецтехники начали работу: они очищают от снежных завалов проезжую часть, тротуары, объекты дорожного хозяйства и дворы. После того, как снег будет убран, участки обработают специальными противогололедными материалами, рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. В эти выходные температура воздуха в Москве будет варьироваться от -3С до +1С.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб чистят кровли и очищают от снега выступающие элементы фасадов зданий. В первую очередь, это касается объектов торговли, социальной сферы, культуры, спорта и промышленных предприятий.

Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что в столице ожидается снегопад и метель.