В Москве 26 декабря пройдет парад Снегурочек

Во вторник, 26 декабря, в центре Москвы пройдет парад Снегурочек.

Шествие пройдет по Тверскому бульвару — от памятника Тимирязеву до ледового театра в Новопушкинском сквере, сообщается на сайте мэра Москвы.

Принять участие в параде могут все желающие, которые придут в костюме Снегурочки. Сбор назначен на 19:00 возле памятника Константину Тимирязеву. В 19:30 стартует новогодняя прогулка под джазовую музыку к ледовому театру в Новопушкинском сквере.

Джаз-бэнд будет играть попурри из новогодних мелодий. Также к шествию присоединятся сказочные персонажи, живущие на заснеженных островах.

Участники парада будут танцевать, петь и фотографироваться. Вся прогулка займет около 40 минут. Возле ледового театра одной из Снегурочек будет вручен подарок за самый оригинальный костюм.