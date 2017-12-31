В Москве 31 декабря сохранится туман

Синоптики Росгидромета сообщили о тумане в Москве в первой половине дня воскресенья, 31 декабря. Об этом сообщает RT со ссылкой на Главное управление МЧС России по столице.

Известно, что в городе местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. В связи с этим специалисты МЧС просят водителей автотранспорта снижать скорость движения, избегать внезапных маневров, таких как, обгоны, перестроения и опережения, а также постараться увеличить дистанцию от движущегося впереди транспорта.

Пешеходам тоже советуют быть осторожнее, особенно во время движения по краю проезжей части.

Напоминаем, что единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве — 8 (495) 637-22-22. Если вы попали в происшествие, то звоните по номеру 101.

Также RT передает, что, возможно, туманная погода сохранится на Новый год и праздники.