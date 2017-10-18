В Москве арестовали главного конструктора системы информационного обеспечения МВД

Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД. Андрей Нечаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, пишет РИА Новости со ссылкой на Юнону Цареву, пресс-секретаря Басманного суда. Параллельно с обязанностями главного конструктора Нечаев также исполняет обязанности главного начальника ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД.

Нечаева задержали утром в среду, 18 октября на выставке Interpoliteh-2017 на ВДНХ. Сейчас Андрей Нечаев арестован на срок до 17 декабря. За злоупотребление должностными полномочиями конструктору грозит десять лет лишения свободы.