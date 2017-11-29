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29 ноября, в 12:39
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В Москве госпитализирован актер Андрей Мягков

Артист пожаловался на сильные головные боли

Актер театра и кино Андрей Мягков, запомнившийся российскому зрителю по образу главного героя известного фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!”, был доставлен в больницу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в среду, 29 ноября, артист пожаловался на сильные головные боли, после чего было принято решение срочно положить его в стационар.

Андрей Мягков – один из самых востребованный советских актеров. Впервые он появился на экранах зрителей в 1965 году в роли дантиста Чеснокова в комедии “Похождения зубного врача”.

Но прославили его роли в комедиях Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Служебный роман”, “Гараж”.


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